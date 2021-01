Vida Urbana Prazo para montagem de dossiês de pré-selecionadas do Jardim Vitória II é prorrogado Empreendimento oferecerá 500 unidades habitacionais que devem ser entregues ainda neste primeiro semestre de 2021

O prazo para as famílias pré-selecionadas para o empreendimento habitacional Jardim Vitória II, em Palmas, apresentarem documentos necessários à montagem de dossiês está prorrogado até 29 de janeiro. Esse empreendimento oferecerá 500 habitações, com obras em andamento e previsão de entrega da unidade ainda no primeiro semestre de 2021. Conforme a Secretaria da Hab...