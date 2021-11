Vida Urbana Prazo para inscrições em audiências públicas sobre a concessão do Parque do Jalapão está aberto Interessados podem se inscrever até o dia 25 de novembro

Começou nesta quinta-feira, 18, o novo período das inscrições para as audiências públicas sobre a concessão dos serviços turísticos no núcleo do Parque Estadual do Jalapão. As audiências ocorrerão em Mateiros no dia 30 de novembro e em Palmas, no dia 1° de dezembro. O período segue até a próxima quinta-feira, 25. Conforme a gestão estadual, as pessoas que já...