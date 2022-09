Vida Urbana Prazo para inscrições de concurso do TCE encerram nesta segunda-feira São ofertadas 55 vagas para início imediato e ainda haverá formação de cadastro de reserva; inscrições encerram às 16h

Encerram nesta segunda-feira, 5, às 16h, as inscrições para o concurso do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE). São ofertadas 55 vagas, mais formação de cadastro reserva nos cargos de Auditor de Controle Externo e Analista Técnico (Nível Superior), com 25 vagas, e Assistente de Controle Externo (Nível Médio), com 15 vagas. O percentual de 5%das vagas está reservado p...