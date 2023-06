Redação Jornal do Tocantins

Produtores rurais têm até esta sexta-feira, 16, para fazer a declaração obrigatória de rebanho junto à Agência de Defesa Agropecuária. A declaração de informações pecuárias é obrigatória para todos os produtores rurais que possuírem quaisquer espécies de animais em suas propriedades.

Quem deixar de declarar o rebanho de sua propriedade até o término do prazo, pagará multa de R$ 127,69 por propriedade e terá a ficha de movimentação bloqueada até a regularização.

De acordo com a agência, a expectativa é de que sejam declarados cerca de 10,8 milhões de bovídeos.

A medida tem o objetivo de manter o controle sanitário dos animais após a suspensão da vacinação contra a febre aftosa no Estado.

O responsável técnico pelo Programa Estadual de Vigilância em Febre Aftosa, João Eduardo Pires, disse por meio da assessoria que a declaração do rebanho é fundamental para a manutenção do status sanitário do Tocantins.

“O Estado busca o reconhecimento internacional de livre da aftosa sem vacinação, que possibilitará a abertura de novos mercados, mas as medidas de vigilância são essenciais, e a declaração do rebanho faz parte destas medidas. Por isso, quem ainda não fez a sua declaração procure um dos escritórios da Adapec, e preencha o formulário de declaração de informações pecuárias”.