Editais de convocação divulgados pela Secretaria da Educação do Tocantins (Seduc) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pelo concurso público do órgão abriram a partir da meia-noite desta quarta-feira, o prazo para a nova fase do concurso, a prova de títulos. O prazo vai até as 23h59 do dia 8 de agosto de 2023, pelo horário oficial de Brasília.

A fase tem caráter classificatório e só terão os títulos analisados os candidatos aprovados na prova de redação. O resultado preliminar da redação (prova discursiva) será no dia 5 de setembro e o definitivo no dia 6 de outubro. O resultado final está previsto para o dia 30 de novembro deste ano, conforme o cronograma (confira na figura no final da matéria).

Conforme o edital, o candidato deve acessar o site indicado no portal da banca, no item “Envio da documentação para a Avaliação de Títulos”, fazer login com o CPF e senha cadastrada e anexar a prova documental de cada título. Não haverá dilação de prazo para esse fim. O edital também prevê a responsabilidade de cada candidato em entregar “prova documental idônea”.

Segundo o edital, cada título de doutorado vale 2 pontos e o de mestrado 1 ponto. Cursos de pós-graduação Latu Sensu, valem 0,5 ponto. Neste caso, devem ter o mínimo de 360 horas e ministrado por instituição de ensino reconhecida pelo MEC ou por instituição estrangeira de ensino, reconhecido no Brasil.

O máximo acumulativo é de 4 pontos “ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados possa superar esse valor”, afirma a convocação.

Nesta fase, não serão considerados para a avaliação os títulos de graduação ou de pós-graduação que são requisito para o exercício do cargo, diplomas ou as declarações comprobatórias da escolaridade exigida como requisito básico para o cargo. Também não são válidos títulos de formação, tais como: língua inglesa, língua espanhola, informática, entre outros.

O concurso tem 5,2 mil vagas para os cargos de professor da educação básica, coordenador pedagógico, orientador educacional, professor da educação básica, orientador educacional e coordenador pedagógico na educação indígena. A remuneração inicial prevista para o professor da educação básica é de R$ 4.826,20.