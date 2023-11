O Governo do Estado prorrogou por dois anos, contados a partir desta sexta-feira, 17, o prazo de validade do concurso público para o provimento de vagas do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO). O decreto que prorroga o prazo está publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de quinta-feira, 16.

O edital foi lançado em 8 de fevereiro de 2021 e ofereceu 115 vagas para soldados e cadetes.

O documento é assinado pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, coronel Peterson Queiroz de Ornelas e pelo secretário-chefe da Casa Civil, Deocleciano Gomes Filho.

Segundo o governo, com a prorrogação, surge a possibilidade de 22 candidatos serem chamados. Todos eles foram aprovados em todas as etapas e atendem aos requisitos do certame: 1 soldado feminino, 1 cadete masculino e 20 vagas para soldados masculinos.

Ainda segundo o governo, nos próximos dois anos, os candidatos poderão ser convocados para inclusão nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins.