Vida Urbana Prazo de inscrições para seleção do Cartão do Estudante de Palmas é prorrogado até 4 de março Programa oferece 550 vagas com créditos de R$ 33,75 a R$ 67,50

Estão prorrogadas as inscrições para o processo de seleção do Cartão do Estudante 2022. A nova data é 4 de março e o programa beneficiará 550 estudantes da Capital. São concedidos valores entre R$ 33,75 e R$ 67,50, distribuídos mediante a quantidade de aulas semanais comprovadas pelos alunos. As inscrições podem ser realizadas no site do Cartão do Estudante Palmas. Segundo...