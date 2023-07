Encerram nesta quarta-feira, 19, as inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao todo são ofertadas para o estado do Tocantins 125 vagas com remuneração inicial prevista de R$ 1.387,50.

A taxa de inscrição é de R$ 42,20 e deve ser paga até dia 3 de agosto pelo site www.ibfc.org.br, das 10h às 23h.

As provas estão agendadas para o dia 17 de setembro, e serão realizadas em nove municípios tocantinenses: Araguaína, Araguatins, Colina do Tocantins, Dianópolis, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional e Tocantinópolis.

O concurso terá provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com tempo de duração de 3h30 horas, das 15 às 18h30, incluído o tempo para leitura das instruções, coleta da digital e preenchimento da Folha de Respostas.

O edital completo está disponível no site do IBGE. As vagas são distribuídas para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento.