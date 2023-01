Vida Urbana Prazo de inscrição para o concurso da Receita Federal com 699 vagas termina nesta quinta, 19 Interessados poderão se inscrever até às 16h, horário oficial de Brasília; edital oferta 230 vagas para auditor-fiscal e 469 para analista tributário

Termina às 16h desta quinta-feira, 19, o prazo de inscrição do concurso da Receita Federal (RF). Organizado pela banca Fundação Getúlio Vargas (FGV), o certame oferece 230 vagas para auditor-fiscal e 469 para analista-tributário. O salário para analista é de R$ 11.684,39. Para auditor, é de R$ 21.029,09. As inscrições devem ser realizadas por meio do endereço eletrônico: &...