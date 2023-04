Os interessados em participar do processo seletivo para o cargo de conselheiro municipal de Araguaína, região norte do Estado, têm até esta sexta-feira, 21, para se inscreverem.

O subsídio para quem ocupar o cargo é de R$ 3.250,83, com previsão de acréscimo de até 25%, ou seja, pode chegar a R$ 4 mil devido aos plantões nos fins de semana e feriados.

Entre as condições para se candidatar às vagas de conselheiros estão: ser brasileiro, ter idade superior a 21 anos, residir em Araguaína há pelo menos três anos, ser uma pessoa idônea e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. A publicação com todas as normas está disponível no Diário Oficial do Município de nº 2.749.

De acordo com a prefeitura do município, as inscrições devem ser feitas exclusivamente na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), localizada na rua Getúlio Vargas, número 195, bairro Senador. A lista de documentação está disponível no edital.

Todos os pré-candidatos, além de terem sua documentação analisada, serão submetidos a uma prova escrita de múltipla escolha e ainda a um teste profissiográfico. Só depois de aprovados na prova e no teste, o candidato estará habilitado a ir para última etapa, que é a disputa do voto popular.

A principal função do conselheiro tutelar é zelar pelos direitos das crianças e adolescentes conforme o artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A lei aborda sobre os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Os profissionais devem ser acionados em situações de maus-tratos, agressões e contexto familiar prejudicial ao menor de idade; criança ou adolescente não matriculado ou não frequentando a escola; em casos de falta de tratamento de saúde adequado ou medicamento; e outros.