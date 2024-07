Vida Urbana Praia do Garimpinho tem programação especial de férias todos os sábados; confira As atividades seguem durante todo o mês de julho e artistas regionais devem se apresentar a partir das 20h

Nas margens do Rio Araguaia, a temporada de praias do Garimpinho terá programação de férias com shows, competições e disputas a partir deste sábado (6), em Araguaína, norte do estado. As atividades seguem durante todo o mês de julho e, todos os sábados, artistas regionais devem se apresentar a partir das 20h. A abertura da temporada do Garimpin...