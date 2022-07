Vida Urbana Praia do Garimpinho tem aumento no número de apreensões de material de pesca predatória Em comparação com o mês de julho ano passado, apreensões passaram de 100 para 600 metros de redes retiradas de circulação pela fiscalização

No Rio Araguaia, em menos de 10 dias, fiscais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e agentes da (GMA) apreenderam outra vez materiais que caracterizavam a pesca predatória, em ação realizada na região do Garimpinho, povoado localizado a 145 km da cidade de Araguaína, região norte do Estado. Os números de itens encontrados já superaram o mesmo período d...