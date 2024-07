Vida Urbana Praia de Luzimangues recebe programação esportiva neste fim de semana A 2ª edição do projeto Esporte Verão contará com disputas de futevôlei. Inscrições poderão ser feitas no local nas categorias masculina e mista

Neste fim de semana, a praia de Luzimangues, em Porto Nacional, recebe a 2ª edição do projeto Esporte Verão, que contará com disputas de futevôlei. A programação ocorrerá no sábado (13) e domingo (14) às 10 horas. Leia Também: - Treinador do TEC dispara: “É um resultado que a gente não desejava” após empatar com o Fluminense - Conheça os jogadores tocantinenses que atuam nas Séries A e B do Brasileiro de Futebol O tornei...