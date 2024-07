Vida Urbana Praia da Raposa e do Sol recebem programação esportiva neste fim de semana; confira Ocorrerão disputas de futevôlei e beach soccer, respectivamente, com premiação em dinheiro, medalhas e troféus

Com a chegada do verão no Tocantins, as praias se tornam o centro das atenções para os tocantinenses e turistas. Este ano, a 2ª edição do projeto Esporte Verão promete agitar ainda mais a temporada. Neste sábado (20) e domingo (21) as praias da Raposa, em Tupiratins e a praia do Sol, em Caseara, serão palco de competições de futevôlei e beach soccer (Futebol de areia), r...