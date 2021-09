Vida Urbana Praia da Graciosa é usada como abrigo por moradores de rua Acampamento abriga 15 moradores, alguns com 5 anos de permanência; Secretaria do Desenvolvimento Social confirma a falta de albergues na cidade e a existência de 70 pessoas em situação de rua na Capital

Quem escolhe um dos mais famosos passeios de Palmas, uma volta no flutuante no lago, talvez nem perceba que de um lado ficam essas embarcações, algumas com estruturas luxuosas e do outro, no canto esquerdo da praia, é possível ver um jirau (mesa improvisada com madeira) com alimentos e utensílios. Há também redes, lonas, colchões velhos e um fogão à lenha improvisado. O cenári...