A Polícia Civil (PC) ainda não concluiu o inquérito que apura a morte do motoboy Briner Bitencourt, ocorrida no dia 10 de outubro de 2022. Ele estava preso provisório há quase um ano, mas havia sido absolvido da denúncia de tráfico de droga, em sentença prolatada três dias antes, no dia 7 de outubro, às 17h36min19seg.

A abertura do inquérito ocorreu na mesma semana da morte do motoboy Briner. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) a investigação “segue seu curso normal”.

A pasta informou que o caso é tratado “com a máxima prioridade” pela equipe da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Palmas, mas a secretaria não informou se houve atualização, últimos movimentos do inquérito ou sobre prazo para concluí-lo.

De acordo com a SSP, equipes colheram vários depoimentos “com a finalidade de esclarecer todos os fatos, portanto, qualquer informação que for divulgada antes da conclusão do inquérito, pode atrapalhar as investigações”.

Em entrevista para a TV Anhanguera, o delegado Eduardo Menezes, responsável pelo inquérito, diz que a investigação está avançada e dentro de alguns meses ou semanas poderá dar retorno à mãe e à sociedade sobre o que motivou a morte do motoboy.

O delegado também descarta que Briner tenha sido torturado por agentes penais.

"Não ocorreu, essa tese está descartada até por conta do laudo médico. A causa e responsáveis por essa morte nós vamos manter em sigilo. Mas o que posso falar é descartar completamente a questão de tortura em relação ao Briner, uqestão de maus tratos que tenha sofrido tanto na rede hospitalar e na unidade prisional”.