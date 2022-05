Vida Urbana Poucos tocantinenses aproveitam as praias no feriado do aniversário de Palmas A Praia do Caju teve maior movimentação em comparação com a Praia da Graciosa e Arnos

Enquanto que parte da população aproveitou o feriado do aniversário de Palmas para descansar ou participar de eventos na cidade, outros poucos moradores da capital preferiram ir às praias. Das praias visitadas, a do Caju registrou melhor movimento na tarde de sexta-feira, 20, quando o sol deu ares de normalidade calorenta, um dia após as baixas temperaturas registradas n...