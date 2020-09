Neste domingo, 20, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) atualizou os dados da Covid-19 no Tocantins. Com 259 novos registros da doença, o Estado chegou a 63.423 pessoas que já foram infectadas pelos vírus em 189 dias de pandemia. O boletim epidemiológico não confirmou nenhuma morte por complicações da doença, mas diz que sete casos são investigados.

“O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Tocantins (CIEVS/TO) recebeu nas últimas 24h, sete (7) notificações de óbitos que ainda não poderá ser contabilizado para Covid-19, por estarem aguardando a finalização de investigação epidemiológica, portanto hoje não altera o quantitativo de óbitos registrados até o momento.”

Dessa forma o Estado segue com 866 óbitos por conta da doença, mesmo número de sábado, 19. Com registro da Covid-19 em todas as cidades tocantinenses, são 46.178 pacientes recuperados e 16.379 ativos, que estão em isolamento domiciliar ou hospitalar. De acordo com o boletim, são 259 pessoas internadas com a doença. Palmas é a cidade com o maior número de infectados, 15.360. Araguaína é a segunda com 14.635.