Vida Urbana Postos de saúde de SP pedem autorização do marido para inserção do DIU; prática é ilegal a Prefeitura de São Paulo disse que a única exigência deveria ser o consentimento da paciente

Postos de saúde da cidade de São Paulo exigem o consentimento do marido para a inserção do DIU (dispositivo intrauterino) em mulheres casadas. No começo de agosto, reportagem da Folha de S.Paulo de mostrou que essa prática, apesar de ilegal, também era adotada por planos de saúde de São Paulo e Minas Gerais. Há pelo menos sete UBSs (Unidades Básicas de Saúde) na cap...