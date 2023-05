Uma ação nacional deflagrada pelos Procons com o objetivo de monitorar os preços de combustíveis, notificou no Tocantins 62 postos de combustíveis em sete municípios, durante o “Mutirão dos Preço Justo”, realizado em todo o Brasil, nesta quarta-feira, 24.

Os estabelecimentos receberam um prazo de 48h para apresentarem notas fiscais das compras de combustíveis entre os dias 5 e 23 de maio, que justifiquem os preços aplicados nas bombas.

Eles também deverão apresentar cópias dos Livro de Movimentação de Combustíveis (LCM), referente ao mesmo período.

Na capital, foram 24 postos de combustíveis notificados, e as demais em municípios do interior, Gurupi (10), Araguaína (10), Dianópolis (7), Colinas (5), Guaraí (3) e Tocantinópolis (3).

A ação ocorre após a Petrobrás aplicar redução de R$0,40 (12,6%) no preço do litro da gasolina às distribuidoras. No diesel a redução foi de R$ 0,44(12,8%) e no gás de cozinha, R$ 8,97(23,1%) em cada botij]ao de 13kg.

Irregularidades encontradas pelo consumidor podem ser denunciadas através do Disque 151 ou pelo Whats Denúncia 99216-6840. De acordo com o Procon, para denunciar, o consumidor deve passar todas as informações do estabelecimento, como nome, endereço e localização. Pode também enviar fotos, vídeos, cupom e nota fiscal ou qualquer documento para comprovação da denúncia e auxiliar o trabalho da fiscalização.