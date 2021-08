Vida Urbana Possível vazamento de efluentes deixa Córrego Tiúba com mau cheiro em Palmas Fundação do Meio Ambiente informou que já investiga os possíveis responsáveis, que se suspeita ser dois empreendimentos da área industrial

Mau cheiro e água escura com uma espuma branca, essa é a situação do Córrego Tiúba no Sul de Palmas. Por duas vezes, o Jornal do Tocantins esteve no local e registrou o constante despejo de um líquido desconhecido vindo por um bueiro do local no leito do córrego. Alguns moradores das redondezas reclamaram do forte mau cheiro e que a tubulação de escoamento...