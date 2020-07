A cidade de Porto Nacional ultrapassou a marca dos mil diagnósticos de Covid-19 nesta quarta-feira, 29, conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES). A cidade agora junto com Araguaína (6.848) e Palmas (4.963) soam 12,8 mil casos, que representam 53% dos 23,5 mil registros do Tocantins.

Conforme a SES, atualmente Porto Nacional acumula 1.079, um crescimento de 79,7%, se comparado com a quantidade de infectados nos municípios no início de julho. No primeiro dia deste mês, eram 316 diagnósticos positivos para a doença, confirmados. Apesar do alto número de casos infectados, a cidade contabiliza 13 mortes em decorrência da Covid-19, deixando a letalidade em 1,2%, abaixo da estadual que está em 1,52%.

Gurupi

Assim como Porto Nacional, a cidade de Gurupi deve chegar aos mil casos nos próximos dias já que nesta quarta soma 942 registros de Covid-19, acumulados desde o início da pandemia. Além disso, nos últimos três dias o município registrou entre 20 e 80 casos novos.

O município gurupiense também teve um aumento de registros acima dos 70%. Comparando com o início do mês quando eram 256 registros positivos da doença, o número cresceu em 72,8%.