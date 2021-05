Vida Urbana Porto Nacional reduz toque de recolher e amplia horário de abertura do comércio para o Dia das Mães Até o próximo domingo, 11, o comércio local poderá funcionar das 6 às 20 horas, posteriormente volta ao horário normal das 6 às 18 horas; também está liberada a venda bebidas alcoólicas em supermercados até às 21 horas

A Prefeitura de Porto Nacional ampliou o horário de funcionamento do comércio, liberou a venda de bebidas alcoólicas nos supermercados e reduziu o tempo do toque de recolher para em novo decreto. Decreto Municipal Nº. 560, publicado nesta segunda-feira, 3, define novas medidas com base na última reunião do Comitê Operacional de Emergência da Covid-19 (COE). Conforme o docu...