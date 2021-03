Vida Urbana Porto Nacional prorroga toque de recolher e suspensão de aulas presenciais Medida vale até 10 de abril e também traz os horários permitidos de funcionamento para os diferentes setores do comércio na cidade

A Prefeitura de Porto Nacional prorrogou o toque de recolher, a suspensão do retorno das aulas presenciais e a proibição ao consumo de bebidas em locais públicos com a publicação de um novo decreto municipal. O documento de n.º 509 está publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 30. O decreto estende até 10 de abril às medidas e restrições sanitárias i...