O prefeito de Porto Nacional, Joaquim Maia (MDB) impôs lei seca na orla e praias da cidade. A medida consta em decreto que proíbe aglomeração de pessoas a venda e o consumo de bebidas alcóolicas na orla de Porto e cita os locais inclusos na vedação, como Porto Real, Praia de Luzimangues, Praia Residencial Praia Bela e Lagoa Azul, no distrito de Luzimangues. Também inclui balneários, quiosques, pesque e pague e clubes. A vedação tem impacto na temporada de praia que anualmente vai de junho a agosto principalmente nos Rios Tocantins e Araguaia.

Segundo o prefeito, o aumento de casos de contaminação da doença no município, inclusive com mortes - passou de uma parar 3 nos últimos 19 dias, exige da prefeitura "medidas mais drásticas."

Porto Nacional é a décima cidade no Estado em número de casos, com 160 confirmados até este sábado, o que dá 1.95% de todos 8.203 confirmados no Tocantins e contabiliza três mortes. No dia 1º de junho contava com 49 anos e era a 16ª cidade no ranking do Tocantins e apenas uma morte.

O decreto também proíbe o transporte de bebidas para essas localidades por barcos de travessia, inclusive particulares. Quem descumprir o decreto será multado de 100 a 5 mil UFM (Unidade Fiscal do Município). Como a UFM em Porto Nacional tem o valor de R$ 1,7118, a multa mínima é de R$ 171,18 e amáxima de R$ 8.559,00.

A fiscalização contará com apoio da Polícia Militar e Marinha.