Vida Urbana Porto Nacional determina novas regras para comércio, escolas e proíbe eventos e festas de Carnaval Também proibiram e suspenderam as festividades a Prefeitura de Goiatins, Gurupi, Paraíso do Tocantins e Novo Acordo, já Aurora fechou os pontos turísticos. Decretos Municipais também trazem outras regras para controlar a propagação da Covid-19

A Prefeitura de Porto Nacional decretou a proibição da realização de eventos em locais públicos e privados, seja de ambientes abertos e fechados, e também as festas de Carnaval. As medidas divulgadas nesta sexta-feira, 15, e publicadas por meio do Decreto nº 093, que também dispõe sobre outras restrições para evitar o aumento de casos de Covid-19. O decreto entra em vigor nesta data. ...