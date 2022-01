Vida Urbana Porto Nacional começa nesta sexta e sábado a vacinação de crianças sem comorbidade contra Covid-19 Doses serão aplicadas no centro de Convenções Vicente de Paula. em crianças com idades entre 5 e 11 anos

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) de Porto Nacional começa a vacinar contra a Covid-19 em crianças com idades entre 5 e 11 anos sem comorbidades nesta sexta-feira, 28. A ação ocorreu no Centro de Convenções Vicente de Paula das 8 horas às 11h30 e das 13h30 às 16 horas e no sábado, 29, das 8 e 12 horas. Para receber o imunizante, a criança deve estar acompa...