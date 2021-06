Vida Urbana Porto Nacional amplia horário de toque de recolher e funcionamento dos bares e restaurantes Moradores podem circular até às 22h30 e restaurantes, bares e lanchonetes podem abrir até as 22 horas

A Prefeitura de Porto Nacional publicou o Decreto de n.º 628 que segue com limites para o comércio, mas amplia o horário de atendimento para alguns estabelecimentos como bares e restaurantes. O toque de recolher também teve aplicação no horário. Esse documento publicado nesta segunda-feira, 7, estende as medidas restritivas contra a Covid-19 por mais uma semana, seg...