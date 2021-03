Vida Urbana Porto Nacional adquire tanque de oxigênio e providencia mais leitos clínicos para a Covid-19 Tanque de oxigênio chegou a cidade neste domingo, 28

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Nacional recebeu um tanque de oxigênio para a implantação de mais dez leitos clínicos para a Covid-19 e a expansão de uma sala de emergência 24 horas para atender as vítimas. O tanque de oxigênio chegou à cidade neste domingo, 28. Conforme a gestão do Município, os leitos e a sala de emergência serão implantados no Cen...