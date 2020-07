Vida Urbana Portaria Estadual suspende autorizações para queima controlada em até novembro Medida suspende novas autorizações e também licenças já emitidas e somente o Naturatins poderá realizar o manejo em unidades de conservação

A autorização para queimadas controladas está suspensa até 13 de novembro, conforme publicado pela Portaria nº 84 do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). A medida está no Diário Oficial do Estado, desta terça-feira 7, e vale para as novas autorizações e as autorizações já emitidas para todo o território estadual. Conforme o Naturatins, essa medida...