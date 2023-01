Vida Urbana Portaria estabelece período para autorização de vistoria de veículos cadastrados no serviço de Táxi Permissionários deverão comparecer na sede da SESMU, a partir do dia 1° de fevereiro, para apresentação de documentação e emissão da autorização de vistoria; prazo segue até 3 de março

Começa no dia 1° de fevereiro e segue até 3 de março, o período para solicitação de autorização de vistoria dos veículos cadastrados no Serviço de Transporte Individual de Passageiros com o uso de Automóvel de Aluguel (TÁXI), na capital. A Portaria n° 21 de 2023, que estabelece as normas, está publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de quinta-feira, 19. De acordo...