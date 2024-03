Vida Urbana Portaria estabelece comunicação obrigatória de atividades policiais às vítimas e famílias Nova normativa determina que unidades policiais informem, por telefone ou e-mail, sobre prisões, apreensões e demais etapas da investigação. Direitos Humanos destaca importância do equilíbrio entre direitos das vítimas e presunção de inocência

Uma portaria assinada pelo Secretário de Estado da Segurança Pública, Wlademir Costa Mota, instituiu a obrigação de comunicação à vítima ou à família sobre as atividades da polícia. Segundo o documento, todas as unidades policiais ligadas à delegacia-geral devem comunicar às vítimas, por meio telefone ou e-mail, sobre a prisão, apreensão ou soltura do supost...