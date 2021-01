Vida Urbana Por unanimidade, Anvisa aprova uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford Todas as áreas técnicas dão parecer favorável à autorização; enfermeira Mônica Calazans é a primeira brasileira vacinada com a Coronavac em São Paulo.

A Anvisa formou neste domingo (17) a maioria dos votos para liberar o uso emergencial das vacinas Coronavac e Orfoxd. No total, são cinco votos possíveis para o aval. O terceiro voto a favor foi do diretor da Anvisa Alex Machado Campos. Ele foi indicado no governo Bolsonaro. Formado em direito, atuou no gabinete do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e cito...