Vida Urbana Por ordem do TJ, prefeito de Araguatins será interrogado em inquérito policial por desacatar médico Desembargador Marco Villas Boas deu 60 dias para Justiça em Araguatins interrogar Aquiles de Areia sobre suposto desacato sob embriaguez contra médico que trabalha no hospital local

O desembargador Marco Anthony Villas Boas decidiu nesta segunda-feira, 18, que o prefeito de Araguatins Aquiles Pereira de Souza, o Aquiles da Areia (PP) deve ser ouvido em audiência no inquérito policial que investiga o gestor por desacato contra um médico do município, durante o exercício do cargo. O fato investigado ocorreu no dia 8 de agosto de 202...