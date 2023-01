Vida Urbana Por falhas no atendimento hospitalar em Augustinópolis, auxiliar de enfermagem vira réu em 2 ações Auxiliar de enfermagem denunciado no domingo, 22, por suposta negligência de paciente com erisipela e suspeita de Covid-19, também responde outra ação penal do Ministério Público desde o ano passado,

O atendimento a, pelo menos, duas pacientes no Hospital Regional de Augustinópolis, no Bico do Papagaio, tem indícios de ter sido negligenciado por um auxiliar de enfermagem e levou o Ministério Público a denunciar o profissional duas vezes, uma em fevereiro do ano passado e outra neste domingo, 22. O alvo é o auxiliar de enfermagem Raimundo Pereira da Silva, de 52 a...