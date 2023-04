A Justiça determinou nesta terça-feira, 18, que a adolescente de 14 anos suspeita de desferir um golpe de estilete que atingiu o pescoço da promotora de vendas Thayná Parrião, de 21 anos, deve ser internada provisoriamente. Crime ocorreu na tarde de segunda-feira, 17.

Em nota, o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) disse que o juiz da Infância e Juventude, Adriano Gomes de Melo, acatou o pedido do Ministério Público do Tocantins (MPTO) e decidiu pela internação provisória da adolescente. De acordo com a decisão, a jovem irá para um local próprio para adolescentes do sexo feminino que aguardam julgamento.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que na noite de segunda-feira, 17, foi lavrado um Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional análogo ao crime de homicídio tentado em desfavor da adolescente, na 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Palmas.

Na mesma data, ela foi encaminhada para o Centro de Internação Provisória Feminina para menores em conflito com a lei, na capital.

Crime

Segundo a Polícia Militar (PM), a menor entrou no supermercado acompanhada de outros adolescentes e teria se dirigido até o banheiro, onde encontraram a vítima.

A adolescente conversou com a mulher e disse que teria percebido algo no cabelo da vítima. Ao tentar verificar se havia algo no cabelo, a adolescente cortou o pescoço da mulher com uma arma branca.

A vítima foi socorrida pelo gerente do supermercado e levada para o Hospital Geral de Palmas (HGP), onde recebeu os cuidados médicos.