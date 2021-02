Vida Urbana Por decreto, prefeita de Gurupi cria conselho municipal da juventude Texto publicado pelo município também nomeia os indicados para mandato de dois anos

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes (Pros), baixou um decreto nesta quinta-feira, 18, criando o Conselho Municipal de Juventude (CMJ) com 5 membros do poder público e 6 da sociedade civil. De acordo com o texto, o colegiado faz parte da Secretaria da Juventude e Esportes, é paritário, consultivo e vai deliberar sobre as políticas públicas de juventude, pessoas entre 15 e...