Vida Urbana Por decisão da Justiça, Câmara Municipal de Oliveira de Fátima tem 180 dias para realizar concurso De acordo com a sentença, o órgão não conta com servidores efetivos no seu quadro de colaboradores. Dos sete servidores, cinco são contratados e dois são comissionados

O juiz Edimar de Paula sentenciou o município de Oliveira de Fátima e a Câmara Municipal da cidade para que, no prazo de 180 dias seja realizado o concurso público para compor o quadro de servidores da Casa de Leis Municipal. A sentença ocorreu após uma Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Tocantins (MP-TO). De acordo com a decisão, o órgão não...