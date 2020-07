Após o malfadado confisco de leitos de UTIs, feitos em maio deste ano, o governo abriu credenciamento público para selecionar leitos de UTis na rede privada e concluiu o processo na última semana de junho com o credenciamento de 30 leitos na capital.

Das cinco empresas homologadas, os contratos com o Hospital Santa Thereza e Hospital Oswaldo Cruz estão publicados na edição do Diário Oficial do Estado no dia 1º de julho e somam R$ 3.688.854,81.

O contrato com o Hospital Santa Thereza é de R$ 2.459.236,53 para os 10 leitos credenciados. O contrato com o Hospital de Urgência (Oswaldo Cruz) por R$ 1.229.618,28 é para 5 leitos. Os contratos têm validade de 6 meses.

Por coincidência, os contratos ganharam publicidade no mesmo dia em que o governo divulgou nota afirmando que o governador Mauro Carlesse (DEM) “determina agilidade na contratação de leitos privados” e anuncia que além desses 30 leitos por credenciamento irá contratar outros 60 leitos do Centro Oncológico de Palmas.

Segundo os dados do governo, no dia 1º de julho haviam 154 pacientes internados com Covid-19 no Tocantins. Nos leitos de UTI eram 36 públicos e 19 privados e nos leitos clínicos (comuns) eram 58 pacientes na rede pública e 41 na rede privada. Esse número foi fechado no dia 1 de Julho de 2020, às 13h51.

Os outros leitos credenciados pelo edital do governo, até o dia 30 de junho são:

- Palmas Medical, com 5 leitos;

- Instituto de Terapia Intensiva de Palmas, com 5 leitos;

- Instituto de Terapia Intensiva do Tocantins, com 5 leitos.