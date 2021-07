Vida Urbana População sente falta da ponte sobre Sussuapara e cobra soluções; Município tem licitação aberta Moradores listam que a interdição aumenta o trânsito em vias próximas e o trajeto para quem precisa se deslocar até a UPA Norte

Com cerca de um ano e meio interditada, a via de acesso à ponte no Córrego Sussuapara faz falta e ocasiona problemas para moradores da região Norte de Palmas. “Para quem mora na região, como eu que passava muitas vezes, o sofrimento é maior, porque aumenta a rota e atrasa a viagem”, conta o autônomo Robson Alves da Silva, de 29 anos. O jovem faz uma lista ...