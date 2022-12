Vida Urbana População protesta contra o fechamento dos restaurantes comunitários de Palmas Anúncio de que o serviço iria parar foi feito no dia 15 de novembro

Após o anúncio feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Palmas (Sedes), na terça-feira, 15, de que os restaurantes comunitários da capital vão fechar a partir do dia 23, com o fim do contrato com a fornecedora, usuários realizaram um protesto na porta de um dos restaurantes nesta sexta-feira, 18. Segundo a Prefeitura, os locais passarão por um...