Redação Jornal do Tocantins

A população poderá debater durante a 12ª Conferência Municipal de Saúde, que começa nesta quinta, 16, melhorias e avanços para o SUS. Com o tema 'Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia – amanhã vai ser outro dia', o evento começa a partir das 17 horas, no auditório central da Ulbra Palmas, na Avenida Teotônio Segurado, ACSO-SO 150 (1.501 Sul).

De acordo com Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (FESP), a conferência segue até sexta-feira, 17, das 8 às 18 horas, no mesmo local. De acordo com a prefeitura, na ocasião, serão eleitas de três a cinco ideias para a conferência estadual, prevista para ocorrer em abril.

Ainda conforme a FESP, além dos quatro eixos temáticos, 'O Brasil que temos. O Brasil que queremos'; 'O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas'; 'Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia'; e 'Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas', a população contará com painéis, palestras e debates. A Prefeitura de Palmas irá disponibilizar ônibus gratuitos para o evento.

Veja como fica a programação

16/3/2023

17h – Credenciamento

18h – Apresentação cultural

18h30m – Mesa de abertura (convidados e autoridades)

19h – Apresentação do regulamento

19h30m – Palestra: Principais eixos de conferência

20h30m – Debate

21h – Encerramento

17/3/2023

08h – Painel: Garantir os direitos e defender o SUS, a vida e a democracia: amanhã vai ser outro dia!

9h – Grupos temáticos

12h – Intervalo de almoço

14h – Plenária

16h – Eleição de delegados

17h30m – Encerramento

18 h – Coffee break

Itinerário dos ônibus