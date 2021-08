Vida Urbana População estimada de Palmas cresce 2,3% em um ano e a do Tocantins 1,1% Estimativas do IBGE mostram população passando de R$ 1,5 milhão para R$ 1,6 milhão enquanto Palmas sai de 306.296 para 313.349 mil

O número de habitantes do Tocantins chegou a 1.607.363 milhões em 2021, segundo as Estimativas da População divulgadas nesta sexta-feira, 27, pelo IBGE. Com data de referência em 1º de julho, o dado mostra um crescimento de 1,1% da população estimada do Estado em um ano: de 1.590.248 para 1.607.363. Município mais populoso do Estado, a capital cresceu 2,3...