Vida Urbana Pontos turísticos do Rio reabrem hoje com descontos e restrições Locais estão com capacidade de público reduzida

Alguns dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro voltam hoje (15) a receber visitantes depois de cerca de cinco meses fechados por causa da pandemia de covid-19. Com descontos nos ingressos, reabrem neste sábado o Bondinho do Pão de Açúcar, o aquário AquaRio, a roda gigante Rio Star e os dois acessos ao Cristo Redentor: o Trem do Corcovado e o Paineiras C...