Vida Urbana Ponto para descanso e alimentação vai receber romeiros do Senhor do Bonfim A barraca estará disponível a partir da próxima terça-feira (6), dia que começa o evento religioso, e fica até quinta-feira (15)

Um ponto de apoio aos romeiros do Senhor do Bonfim, localizado a 12 km do santuário, oferece ajuda para descanso, cuidados com a saúde, água e alimentação. A estrutura é um suporte durante o percurso de 24 km entre a zona urbana de Natividade e o povoado do Bonfim, onde acontecem as festividades de Nosso Senhor do Bonfim, no sudeste do estado. A barraca para acolhi...