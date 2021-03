Vida Urbana Ponte na TO-296, entre Arraias e Paranã, será substituída nos próximos dias De acordo com a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) será investido um total de R$ 675 mil na obra; o dinheiro é proveniente do contrato com o Banco Mundial por meio do PDRIS na modalidade Pontos Críticos

Um bueiro celular triplo medindo 2,5 x 2,5 metros, será construído para substituir uma ponte sobre o Córrego Capim do Boi, no km 5.6, na rodovia sem pavimentação TO-296, no trecho entre Arraias e Paranã, na região sudeste do Estado. De acordo com a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) será investido um total de R$ 675 mil na obra. O Estado justifica que o ...