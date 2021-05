Vida Urbana Ponte na rua 13 de Junho é demolida e substituída por nova para a passagem da Via Norte em Araguaína Previsão de conclusão das obras com liberação total da via é de 60 dias

Um trecho da rua 13 de Junho, entre as ruas 13 de Janeiro e Rua Neblina, está interditado devido a demolição da estrutura para a substituição de uma ponte em Araguaína. O local conforme previsto em cronograma terá obras para a futura passagem da Via Norte. A previsão de conclusão das obras neste trecho com liberação total da via é de 60 dias. Conforme a Agência de Seg...