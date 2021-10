Vida Urbana Ponte de Porto Nacional será parcialmente interditada com tráfego controlado para retirada de postes Trabalhos começam nesta terça-feira e seguem até a quinta-feira, quando o trânsito no local será mediado pelo sistema “Pare e Siga”

A partir das 8 horas desta terça-feira, 19, a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) começa a retirada dos postes e dos cabos ópticos existentes no trecho de acesso à ponte de Porto Nacional, na TO-225, sobre o rio Tocantins. Para a realização dos trabalhos, o tráfego da ponte será controlado com a interdição parcial da via. Conforme a Ageto, a pont...