Vida Urbana Ponte da Amizade e da Integração terá tráfego regulado para nova etapa da obra de revitalização Sistema Pare e Siga começa nesta quinta-feira, 25, segue até a próxima segunda-feira,30, no horário das 10 às 17 horas

A partir desta quinta-feira, 26, Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) começa as instalações das novas placas informativas da Ponte da Amizade e da Integração, que liga Palmas ao distrito de Luzimangues, em Porto Nacional. Com as obras, o tráfego na estrutura funcionará com o sistema Pare e Siga das 10 às 17 horas até a próxima segunda-feira, 30. Conforme a Aget...