Policial penal é condenado a mais de 18 anos de prisão por matar vizinho a golpes de facão

A justiça condenou o policial penal Dorvilê Sobrinho Costa, a 18 anos e nove meses de prisão por matar o vizinho, Gustavo Pereira Batista, com golpes de facão. As informações são do Ministério Público (MPTO). O crime ocorreu em setembro de 2022, na quadra 603 Norte, na capital. Durante a sessão do Tribunal do Júri, realizada na quint...